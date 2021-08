Doppia operazione in uscita per il Napoli: Tutino al Parma e Luperto all’Empoli

Il Parma ha chiuso per un grande colpo in attacco, dal Napoli arriva Gennaro Tutino, attaccante classe ’96 che nell’ultima stagione ha conquistato la promozione in Serie A con la Salernitana.

L’attaccante napoletano, come riferisce il portale gianlucadimarzio.com, arriva a Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato vicino ai 5 milioni di euro e legato al primo punto in campionato ottenuto dalla squadra di Enzo Maresca. Nella giornata di domani l’ex punta della Salernitana svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club.

Non solo Tutino, il club di De Laurentiis chiude in queste ore anche un’altra operazione in uscita: Sebastiano Luperto torna ad Empoli, era una priorità per il neo allenatore Andreazzoli.