Offerta ufficiale di Lotito di 20mln, al Napoli, per Piotr Zielinsky ma De Laurentiis ne vuole 25

Il club biancoceleste di Lotito sta cercando di accontentare Sarri, prendendo il centrocampista azzurro Piotr Zielinsky, con il contratto in scadenza a giugno 2024. Il patron azzurro, ovviamente non vuole perdere il polacco a parametro zero per cui gli ha proposto un ingaggio molto inferiore a quello attuale, altrimenti sarà ceduto. Pertanto la società capitolina interessata al calciatore, per sostituire Milinkovic-Savic, andato all’Al-Hilal in Arabia Saudita ha deciso di fare un’offerta ufficiale al club azzurro di 20 milioni di euro, cifra, però, ritenuta bassa dal massimo esponente partenopeo che ne vorrebbe almeno 25. La stessa Arabia tuttavia ha offerto a Zielinsky un triennale da 35 milioni e quindi potrebbe anche rilanciare con una proposta di 30 milioni, ma l’ex empolese non gradisce di andare a giocare in un campionato di basso prestigio. A questo punto possiamo dire che, difficilmente, il centrocampista polacco resterà alla corte di Garcia.