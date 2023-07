Bild: “Kim-Bayern, clausola già attivata”

C’è un motivo se il Bayern Monaco non ha ancora ufficializzato Kim Min-Jae dal Napoli. Secondo il quotidiano tedesco Bild, nella sua edizione online, ci sarebbero problemi legati al Napoli, al contratto del difensore e all’iter del trasferimento. La clausola, si legge, è stata attivata diversi giorni fa, e ora per risolvere i problemi (non specificati) è a lavoro il legale del club tedesco. Ma non ci saranno colpi di scena, è solo questione di ore, forse giorni, e Kim sarà un nuovo giocatore del Bayern. Firmerà un contratto fino al 2028. Ha già svolto le visite mediche.

