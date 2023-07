Bagno di folla entusiasta ad accogliere il pullman del Napoli all’arrivo a Dimaro Folgarida

Ieri sera, intorno alle 19,30, il Napoli, campione d’Italia, targato Rudi Garcia è giunto nella Val di Sole, in quel di Dimaro Folgarida per svolgere il primo round della preparazione precampionato. Ad accogliere la squadra, all’arrivo del pullman in Trentino, parecchie centinaia di tifosi entusiasti e col morale alle stelle per salutare i propri beniamini, pur se i big non c’erano ancora. Dopo tantissimi festeggiamenti per la vittoria ottenuta in campionato, il Napoli torna al lavoro confortato dall’enorme affetto dei sostenitori partenopei i quali, appena scesi i calciatori, hanno applaudito, intonato cori e suonato trombette, in un autentico clima da stadio Maradona. “I campioni dell’Italia siamo noi” hanno cantato a tutti i presenti, nel momento in cui la rosa di Garcia, a ranghi ridotti, si incamminava verso l’Hotel Rosatti dove soggiornerà fino al 25 luglio prossimo. Tutti i calciatori sono stati acclamati, applausi anche per l’allenatore francese molto sorridente ed ansioso di iniziare la sua avventura napoletana. Il tecnico ex Roma , questa sera, terrà la sua prima conferenza stampa della stagione 2023/24. L’euforia e la gioia del popolo azzurro presente in Val di Sole, sicuramente aiuterà i calciatori a preparare, nel migliore dei modi, la nuova stagione, quella della difesa dello scudetto cucito in petto sulla maglia dei partenopei.