CENA SOCIALE FESTA TRICOLORE – De Laurentiis a Conte : “Gli auguro le migliori soddisfazioni future nel prosieguo della sua carriera”

Dopo la sfilata dei bus sul lungomare di Napoli che ha coinvolto più di 200miola tifosi azzurri, in serata, in un famoso ristorante di Posillipo, il presidente ha tenuto una cena sociale per festeggiare il tricolore appena conquistato, in cui De Laurentiis ha dato un grosso indizio sul futuro di Antonio Conte. Nel suo discorso di rito ha dichiarato, rivolgendosi al mister, di cui ha detto un gran bene, le seguenti parole:

“Auguro ad Antonio Conte le migliori soddisfazioni nel prosieguo della sua carriera professionale, è un uomo che merita tutto il rispetto, se abbiamo vinto tutto merito suo”

Dichiarazioni che non danno adito a dubbi sulla partenza del tecnico salentino, nelle cui vene scorre sangue bianconero e quindi è sua intenzione tornare sulla panchina dei non colorati, per riportare la squadra ai vertici della classifica. Naturamente, l’ormai ex allenatore azzurro ha inteso ringraziare la squadra, i tifosi e la piazza napoletana.Poi ha riconosciuto di essersi emozionato tantissimo sul Lungomare vedendo quella folla straripante che lo ha osannato. “E’ stata una giornata che ci ha colpito tutti e che ha suscitato un’enorme commozione” ha affermato il leccese. Infine, rispondendo al presidente, per le belle parole, ha voluto ricambiare i complimenti, additandolo come un vincente, proprio come lui, sebbene in maniera diversa. Come successe alla Juventus, qualche anno fa, a rimpiazzarlo ci sarà Max Allegri, altro allenatore dal palmares invidiabile, con sei scudetti vinti e due finali di Champions.