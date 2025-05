Oggi giornata storica per gli azzurri – Il Napoli scudettato sarà ricevuto in Vaticano, in udienza privata, da Papa Leone XIV

Stamane, martedì 27 maggio 2025, sarà, per il Calcio Napoli, una giornata che passerà alla storia, in quanto i giocatori azzurri, freschi di scudetto, saranno ricevuti, in Vaticano, in un‘udienza privata dal neo Papa Leone XIV.La visita al Pontefice costituisce un riconoscimento non solo sportivo, ma anche morale per una città che ha vissuto con passione ed euforia il trionfo della squadra partenopea, che, appena due anni dopo il terzo scudetto, è tornata a vincere. L’incontro rappresenterà un momento spirituale ed istituzionale molto importante. Il Papa accoglierà Antonio Conte, la squadra e infine tutto lo staff azzurro in una cerimonia che unirà fede, sport e orgoglio del popolo napoletano. “Essere ricevuti dal Santo Padre è un vero onore che corona una stagione meravigliosa. Il nostro scudetto è il frutto del lavoro, del talento e dell’amore di un’intera città. La visita in Vaticano rafforza il legame tra il calcio e le istituzioni religiose, celebrando il Napoli, non soltanto in qualità di un collettivo vincente, ma anche come simbolo di rinascita, coesione e identità culturale del Sud Italia“ha affermato il patron del club partenopeo.