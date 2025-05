Napoli-Conte: summit a Roma con De Laurentiis, la separazione è già scritta

Ieri la festa insieme sul bus, oggi in Vaticano dal Papa e poi incontro con la società. Il presidente farà fare il passo d’addio all’allenatore, corteggiato dalla sua Juve: “Gli auguro tanti successi”

Fra tanti modi per dirsi addio, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno scelto quello migliore: il dialogo. Potenza di una festa scudetto che sta trascinando la città, dove nessuno vuole perdersi neanche una goccia di questa infinita felicità. Ieri Aurelio e Antonio erano sul pullman scoperto l’uno accanto all’altro. Sorridenti, festanti, rilassati. Con occhi emozionati. Oggi, i due guideranno la delegazione azzurra alla volta di Roma, per un’udienza privata da Papa Leone XIV. Poi, nel pomeriggio, si ritroveranno nella sede della FilmAuro a Piazza Venezia, insieme all’ad Andrea Chiavelli e al ds Giovanni Manna. Menù del giorno: il futuro. E si giocherà a carte scoperte, mettendo da parte le emozioni e la gratitudine. Perché Aurelio ha regalato ad Antonio la possibilità di vivere questa incredibile avventura a Napoli, una piazza con cui da sempre voleva cimentarsi e una città che gli è entrata nel cuore. E Conte ha ridato a De Laurentiis e al Napoli lo scettro di campioni d’Italia, mettendo nuove fondamenta per un progetto vincente a lungo termine. Solo che, salvo clamorosi ripensamenti della notte, sarà un summit di saluto, utile per trovare il modo più dolce per dirsi addio, evitando polemiche o strascichi nel tempo che rischierebbero di macchiare la bellezza di questa stagione.

Due vincenti che dovranno salutarsi. Ringraziandosi, mantenendo quel rapporto di amicizia che è stato la base su cui poi costruire questa parentesi lavorativa insieme. Conte ha un contratto fino al 2027, ma stavolta Aurelio non alzerà il muro come con Spalletti. Non arriverà allo scontro. Ma lascerà la decisione ad Antonio. “Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro questo straordinario percorso” ha ribadito il presidente durante i festeggiamenti di ieri. De Laurentiis si sta già muovendo per rinforzare la squadra, renderla a prova di Champions, con l’ambizione di ripetersi anche in Serie A. E ha fatto già un salto in avanti enorme, chiudendo per l’arrivo di un top player come De Bruyne. “Credo abbia già comprato una bellissima villa in città. Stamattina (ieri, ndr) mi sono collegato con lui, la moglie e suo figlio di 9 anni ed è stata una bellissima visione, un triplete fantastico. È un annuncio? Fin quando non c’è nero su bianco non si danno mai notizie, noi siamo seri”. E allora, seriamente, il Napoli potrebbe annunciarlo entro fine settimana: contratto biennale più opzione per il terzo, con ricco bonus alla firma da svincolato.

Aurelio è ambizioso e vuole farsi perdonare un mercato di gennaio senza colpi e con una cessione eccellente su cui è tornato ieri a cena. “Antonio ha fatto un’impresa senza Kvara. Gli auguro di continuare a mietere successi”. Quella cessione ha messo in crisi questo matrimonio e reso Conte “stanco” per la pressione degli ultimi mesi. Certo, la festa di ieri potrebbe far vacillare la certezza di addio. “Vedere tutti i tifosi in piazza a festeggiare è qualcosa di straordinario, ci ripaga da tutti i sacrifici fatti — ha detto il tecnico —. È difficile rinunciare a una città passionale e ricca di entusiasmo come Napoli, che dà tutto e vuole anche tanto. Bisogna provare per capire…”. C’era della commozione nelle sue parole, che sapevano di saluto. Oriali, Lukaku e Manna hanno fatto capire che il desiderio di tutti è che Antonio resti. Ma dall’altra parte c’è la Juve ad attenderlo: la sfida più affascinante, l’unica che lo avrebbe messo in difficoltà. Sarà ancora una notte lunga, di pensieri e tormenti. Antonio può andare via da trionfatore. E senza sbattere la porta. Forse il finale migliore di sempre.

