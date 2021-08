Il Napoli torna in campo la vigilia di ferragosto per l’ultimo test amichevole precampionato

Il Napoli, in ritiro in Abruzzo fino al 15 di agosto, sta preparando l’ultimo test amichevole precampionato. La data fissata è per la vigilia di ferragosto, ovvero sabato 14, tuttavia non è stata ancora resa nota la squadra contro cui gli azzurri di Spalletti si cimenteranno. Al momento si sa che dopo il successo di audience di Canale 8, con la partita contro l’Ascoli, sarà ancora una volta l’emittente partenopea a trasmettere l’incontro, in chiaro, sul canale 13. Numeri assolutamente straordinari quelli registrati, domenica scorsa. Infatti la diretta della prima delle due amichevoli degli azzurri in terra abruzzese ha avuto uno share pari al 13.5 % con punte di 123mila contatti medi al minuto. Fiera di questi risultati la tv napoletana ha ufficializzato che è già tutto pronto per replicare con la prossima partita del del 14 agosto“. Contro chi? Lo scopriremo strada facendo!