Osimhen, l’intermediario: “Mi ricorda il primo Cavani! Finora si è sentito solo il profumo, il bello deve ancora arrivare”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea D’Amico, agente e intermediario di mercato dell’affare Osimhen.

“Osimhen? Sappiamo quanto è difficile l’ambientamento nel campionato italiano, campioni del passato ci hanno messo 6 mesi. Lui è stato sfortunato tra COVID-19 e infortuni, per ora si è sentito solo il profumo ma potrà fare benissimo. Lui ha fisico, tecnica, forza, progressione, non è che sia arrivato un ragazzino di cui non si conosceva il valore.

Come si sente? Lui è tranquillo ed è un ragazzo intelligente. A volte noi sottovalutiamo l’aspetto mentale ma parte tutto da lì. Se non sei intelligente non riesci a fare le cose al 100%. A me ricorda molto il primo Cavani, però arrivato ancora più forte in Italia. A Palermo all’inizio Cavani faceva l’esterno offensivo. Il bello deve ancora arrivare.

Il Napoli deve giocare ogni partita come una finale, ci sono 24 punti e sono tanti. Poi si vedrà come andrà a finire. Solo con atteggiamento mentale individuale e di gruppo si può arrivare a un risultato. Occorrono sempre applicazione e spirito di gruppo.

Gattuso? Lui è concentrato sull’obiettivo. Ormai per le squadre italiane il vero Scudetto è la qualificazione in Champions League. Non può andar bene la struttura che andava bene anni fa per il calcio, va cambiata. Agnelli ha ragione sull’UEFA: va cambiata anche quella”.