NAPOLI vs TORINO – Ottima la prevendita, Curva B già sold out

Sabato primo ottobre ritornerà il massimo campionato italiano, con gli anticipi dell’ottava giornata; ad aprire le danze sarà proprio il Napoli, alle ore 15, allo Stadio Diego Armando Maradona, affrontando il Torino di Juric. La sesta vittoria consecutiva tra Serie A e Champions significherebbe, per gli azzurri di Luciano Spalletti, attualmente primi in entrambe le competizioni, non solo mantenere il primato ma anche un’ulteriore iniezione di fiducia in vista del terzo match del raggruppamento A di Coppa, in Olanda contro l’Ajax, in programma martedì 4 ottobre. Contro la compagine granata, sabato prossimo, potrebbe registrarsi un altro pienone; infatti, la vendita dei tagliandi, cominciata già venerdì scorso, procedere a gonfie vele, tanto da far registrare il sold-out in Curva B Superiore, tenendo presente pure l’incremento degli abbonati in questo settore. Quasi esauriti anche i Distinti superiori, mentre c’è ancora una buona disponibilità per i settori Curva A Superiore, Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo. Intanto ricordiamo i prezzi praticati dalla SSCN per questa gara:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 45,00

Curve anello superiore € 35,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family, inoltre, gli anelli inferiore delle due curve non sono stati messi in vendita.