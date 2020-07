AMARCORD: Genoa-Napoli, rimessa la marcia!

Il Napoli riprende a vincere in casa Genoa; il 2-3 della stagione 2017/18 con Mertens autore di una tripletta a ribaltare il vantaggio di Taarabt al 3° minuto; il belga portò il Napoli sul 3-1, i rossoblù accorciarono le distanze con Izzo sfiorando poi il 3-3 con una girata di Lapadula. Non meno rocambolesco l’1-2 della scorsa stagione ottenuto con un’autorete si Biraschi all’87°; padroni di casa avanti con Kouamé al 20° e raggiunti da Fabian Ruiz al 62°.Nelle due stagioni precedenti la gara si era chiusa sullo 0-0; clamoroso quello del 1° novembre 2015 per le occasioni fallite e la giornata di grazia di Perin.

L’ultima affermazione risaliva all’esordio della stagione 2014/15 e fu un 2-1 realizzato in pieno recupero dall’olandese De Guzman, al suo esordio in maglia azzurra, prima di lui Callejon e l’1-1 di Pinilla. Tra Genoa e Napoli non finiva in parità dal 2007 ossia l’ultimo anno di Serie B per i due club. Sfida che capitò all’ultima giornata, si chiuse sullo 0-0 con grande festa per la promozione di entrambe le compagini.

Vittoria Genoa con Sculli e Borriello, 2-0 nel febbraio 2008. Il 5 ottobre dello stesso anno azzurri in vantaggio con Lavezzi ma rimontati 3-1 con Papasthatopoulos, Palladino e Milito prima del definitivo 3-2 di Denis.

Altra rimonta nel settembre del 2009 quando il Napoli in gol con Hamsik fu travolto 4-1 da un Genoa che giocò in dieci più di metà gara per l’espulsione di Criscito. In dieci anche il Napoli dalla fine del primo tempo, espuso Campagnaro e rigore dell’1-1 trasformato da Floccari. Mesto portò in vantaggio il Grifone, poi contropiede vincente di Crespo ed un secondo rigore messo a segno d Kharja. Parentesi vittoriosa del Napoli con Hamsik, 0-1, il 12 dicembre 2010.

Nel 2012 il Genoa tornò vittorioso ma fu il Napoli a sfiorare una clamorosa rimonta; i liguri dominarono portandosi sul 3-0, Gilardino e doppietta di Palacio, ma a metà ripresa tirarono i remi in barca. I partenopei si svegliarono con Cavani e Lavezzi e nel giro di tre minuti, 80° e 82°, si portarono sul 3-2 tenendo in apprensione il pubblico di Marassi.

Secondo successo del Napoli nella stagione 2012-13; anche qui Genoa in vantaggio due volte con Immobile e Bertolacci e due volte raggiunto prima da Mesto poi da Cavani. Al 90° il vantaggio di Hamsik poi il 4-2 di Insigne su contropiede al 94° mentre un anno dopo, 28 settembre 2013, fu una doppietta di Pandev a regalare la vittoria al Ciuccio: Grifone regolato in soli undici minuti.

Bilancio più azzurro per quanto concerne gli incontri in serie B; 1-1 nell’aprile del ’99, rossoblù in gol con Nappi pareggio del russo Shalimov, Napoli vittorioso 0-1 nel gennaio del 2000 per la marcatura di Lucenti e 0-2 nella prima giornata della stagione 2001-02 con doppietta di Stellone. Genoa vittorioso solo nella stagione 2002-03 per 3-1.

Antonio Gagliardi