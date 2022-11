IL FISCHIETTO – NAPOLI vs UDINESE sarà diretta da Ayroldi di Molfetta, al Var Abisso

L’Aia ha designato a dirigere l’anticipo di dopodomani pomeriggio valido per la 15esima giornata, tra Napoli e Udinese, l’arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta, il quale avrà come assistenti Ranghetti e Del Giovane. Quarto uomo Baroni e per finire Abisso al Var, coadiuvato da Nasca. Il fischietto pugliese vanta solo due precedenti con i partenopei che hanno raccolto, sotto la sua direzione, un pari ed una sconfitta, quest’ultima, in Coppa Italia, contro la Fiorentina, l’anno scorso a Fuorigrotta.