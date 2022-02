LA PARTITA – Napoli-Barcellona 2-4, azzurri eliminati dall’Europa League

Il Napoli perse 2-4 al Maradona contro il Barcellona, azzurri eliminati dall’Europa League

PRIMO TEMPO

All’8′ passa in vantaggio il Barcellona: ripartenza dei catalani, Tramite serve Jordi Alba e a tu per tu con Meret spedisce il pallone in rete. Al 13 arriva anche il raddoppio del Barcellona con un gran gol da fuori area di De Jong. Al 21′ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Ter Stegen su Osimhen, dal dischetto non sbaglia Insigne. Successivamente azzurri poco precisi nella fase di possesso palla, troppi passaggi sbagliati e il Barcellona ne approfitta in molte occasioni andando vicino al gol. Al 44′ terza rete del Barcellona con Piquet. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 59′ quarto gol del Barcellona con Aubameyang servito da Traorè. Al 68′ va a segno Insigne con un tiro al volo ma la sua posizione è irregolare. Al 70′ Insigne serve con un cross Osimhen che prova la conclusione ma il pallone termina di poco fuori. All’87’ segna il Napoli con un sinistro di Politano. Al 90′ termina la gara

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme (46′ Politano), Fabian (73′ Ounas); Elmas, Zielinski (73′ Mertens), Insigne (82′ Petagna); Osimhen (73′ Ghoulam). All. Luciano Spalletti. A disp. Idasiak, Ospina, Juan Jesus, Mertens, Politano, Ghoulam, Ounas, Petagna, Zanoli

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Alba; F. De Jong, Busquets (62′ Gavi), Pedri (74′ Nico); Adama Traoré (74′ Dembelé), Aubameyang (74′ L. De Jong), Ferran Torres (82′ Puig). All. Xavi. A disp. Neto, Tenas, Puig, Dembelé, Braithwaite, L. De Jong, Mingueza, Garcia, Nico Gonzalez, Gavi

Ammoniti: Zielinski, Fabian

Arbitro: Karasev (RUS)

Reti: 8′ Jordi Alba (B), 13′ De Jong (B), 22′ rig. Insigne (N), 45′ Pique (B), 58′ Aubameyang (B)

Mariano Potena