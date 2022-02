Serie A: Inter, i bookmaker confermano la fiducia. A 1,33 il «2» contro il Genoa

ROMA – Una partita a senso unico per differenza in classifica e in quota, ma a cui l’Inter dovrà avvicinarsi con la massima concentrazione dopo tre turni da dimenticare. Nell’anticipo di Serie a in programma domani, i nerazzurri saranno al Ferraris contro il Genoa, sempre battuto negli ultimi sette precedenti. L’ottava vittoria consecutiva si gioca a 1,33 su Planetwin365, con i rossoblù a 9,30 e il pareggio a 5,20. Dopo il ko contro il Sassuolo rimane alta anche la fiducia degli scommettitori, che nel 71% dei casi hanno puntato su Inzaghi. I precedenti d’altronde parlano chiaro, visto che nei sette successi incroci dal 2018 a oggi i rossoblù non sono mai riusciti ad andare a segno. Un gol a Handanovic stavolta pagherebbe 1,64, mentre un’altra vittoria nerazzurra a porta inviolata è a 2,27. Nelle scommesse sui marcatori Lautaro svetta a 1,80, ma l’occasione è buona anche per Sanchez, dato a 2,45. Tra i rossoblù il primo nome è invece Destro (a 4,00), con Ekuban a 5,50. Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, i giochi rimangono invariati: l’Inter si conferma in vetta a 1,50, davanti a Milan (4,50) e Napoli (4,75).