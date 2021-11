Serie A: i bookie bocciano la Juventus, bianconeri fuori dalla Champions. Le favorite restano Inter, Napoli, Milan e Atalanta

ROMA – La doppia vittoria contro Fiorentina e Lazio sembrava aver dato la giusta inerzia ad una Juventus troppo altalenante in questo avvio di stagione. Sabato, invece, i bianconeri di Massimo Allegri hanno rimediato la quinta sconfitta stagionale contro l’Atalanta, rivale diretta per la corsa Champions. Dopo l’ennesimo stop la rincorsa al quarto posto si è complicata tanto che i betting analyst di Sisal Matchpoint vedono Chiellini e compagni fuori dalla prossima Champions League, in quota 2,50. Secondo i bookie le favorite per le prime quattro posizioni, riporta agipronews, sono l’Inter, proposta a 1,08, davanti il Napoli a 1,12. Il Milan viene offerto a 1,25 mentre l’Atalanta si gioca a 1,57. Ancora più indietro la Roma di Mourinho: un ingresso in Champions League dei giallorossi vale 3,50 volte la posta. RED/Agipro