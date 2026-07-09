BOLLETTANDO

Mondiali, il Belgio degli “italiani” cerca l’impresa contro la Spagna: i bookie “vedono” le Furie Rosse in semifinale, a 2,50 il secondo gol iridato di Yamal

Vincenzo Letizia 9 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – Eliminata ai gironi nel 2014, sconfitta agli ottavi nel 2018 e nel 2022, la Spagna torna a giocare i quarti di finale di un Mondiale dopo 16 anni di attesa. Reduci dal successo in extremis sul Portogallo, al SoFi Stadium le Furie Rosse affrontano il Belgio, che ha calato il poker con gli Stati Uniti dopo le polemiche originate dal caso Balogun. I bookie – si legge su Agipronews – danno fiducia alla squadra di de la Fuente, anche se i Diavoli Rossi sono avversari tutt’altro che agevole: il successo della Roja si gioca a 1,63 su William Hill, mentre pareggio e vittoria della nazionale di Rudi Garcia sono in lavagna – nell’ordine – a 4,00 e 5,40. La Spagna è l’unica squadra a non aver subito gol, ma il sesto No Goal in questo mondiale vale 2,04 su 888sport, in ritardo sul Goal in pole a 1,75. Tre degli ultimi cinque precedenti tra le due nazionali sono terminati 2-0 per la Roja: questo esito si gioca a 9,00, ma il risultato esatto favorito è l’1-0 per i padroni di casa, in lavagna a 7,00 e leggermente favorito rispetto al 2-1 (7,50). Stessa quota per l’1-1. Decisamente meno probabile, per gli esperti, la vittoria del Belgio: l’1-0 e il 2-1 per De Bruyne e compagni si giocano entrambi a 16.

 MARCATORI In gol contro l’Arabia Saudita lo scorso 21 giugno, Lamine Yamal punta a incrementare il proprio bottino. Un gol del talento del Barcellona vale 2,50 volte la posta puntata, mentre quello di Oyarzabal – attaccante della Real Sociedad già autore di quattro reti – si gioca a 2,25. Dani Olmo (Barcellona) e Baena (Atletico Madrid) a segno sono fissati entrambi a 3,75. La formazione di Garcia vuole dare il primo dispiacere a Unai Simon. In attacco spazio ancora a De Ketelaere (doppietta agli Stati Uniti) come falso nueve: una rete del giocatore dell’Atalanta è proposta a 5,00 – come quella di De Bruyne del Napoli – mentre Trossard e Doku, rispettivamente in forza all’Arsenal e al Manchester City, sono fissati a 6. Occhio al guizzo di Lukaku, tre volte a segno da subentrato, dato a 3,75 volte la posta puntata.

 

EMT/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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