Colasanto a Stile TV: “Zeballos non è un fenomeno. Allegri farà piovere fischi al Maradona…”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Filippo Colasanto, agente sportivo ed esperto di calcio argentino: “Exequiel Zeballos non è un fenomeno, è un giocatore molto forte. Un brevilineo con grande forza muscolare. Rapido nello scatto, ha saltato tante partite perchè gioca in una squadra che ha una tifoseria ed una richiesta di impegno molto alta. Il Boca parte per provare a vincere il campionato, fare bene in Coppa Libertadores e quindi se non sei veramente forte ti alternano. Zeballos è nato e cresciuto nel Boca, non è Kvaratskhelia, è lontanissimo da lui. Non vale la pena cambiarne uno per Zeballos che è un punto interrogativo.

L’aspetto societario è molto importante in un club. Il Milan sta prendendo buoni giocatori, ma il disastro sta in America, torna a fine mese con ambizioni di potere. Ibra è stato un grande giocatore, ma quel suo ego è incontenibile.

Allegri farà piovere una marea di fischi quest’anno a Napoli. Non è un allenatore per quella piazza che è abituata a Maradona, al bel gioco.

L’Argentina non credo che vincerà il Mondiale, l’ho vista molto sulle gambe. Chiaro, ha in rosa il fenomeno perchè Messi è il talento. La Norvegia la vedo ben messa, gioca bene, ha il mostro in rosa e poi quasi tutti giocano nei campionati maggiori. E stasera occhio al Marocco che è tanta roba ed ha una difesa fortissima”.