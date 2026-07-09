Moggi a Stile TV: “La Juve può tornare a competere. Napoli? Allegri la scelta migliore…”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luciano Moggi, dirigente sportivo

“La Juventus ha fatto finalmente bene confermando Spalletti e prendendo Massara e Carnevali. Ora c’è capacità conoscitiva della materia, la coppia si completa e credo che si possa portare avanti un buon programma, a patto che ci siano possibilità economiche e questo non lo so. Ma, parliamo di due ottimi dirigenti. La Juve può tornare a competere per il quarto posto almeno.

Allegri è la migliore scelta che il Napoli potesse fare. Quando è arrivato dopo Conte ha sempre vinto qualcosa e credo che il Napoli nella prossima stagione non dico possa vincere, ma competere con le migliori. E le migliori sono sicuramente Napoli e Inter e potrebbe venire fuori la Roma. La forza della Roma l’anno scorso l’ha data Malen e vedremo quest’anno come si comporterà. E poi c’è il Milan che al momento è un’incognita. Il Como non lo inserisco, può migliorare, ma può anche peggiorare. Non ha un attacco esplosivo, ma un centrocampo eccellente ed una difesa abbastanza chiusa dall’intensità del centrocampo. Però, bisogna vincere e il Como non ha grande forza in attacco perchè tutti possono segnare, ma manca uno come Malen, non ha Hojlund. Ecco perchè non lo escludo per i primi posti, ma escludo che possa vincere.

47 calciatori del Napoli? Ho sempre trovato più facilità nel vendere che nel comprare perchè quando compri puoi sbagliare molto facilmente. Non è un’impresa facile, ma il Napoli smaltirà chi non gli interessa, tenendo però una squadra competitiva. Il Napoli è in grado di lottare per vincere il campionato. Lukaku non è stato dirompente lo scorso anno per cui senza di lui, se la squadra resta quella dell’anno scorso resta competitiva. Detto questo, alla squadra vanno dati stimoli nuovi con uno o due giocatori. Avrei preso Gila, è il miglior difensore del calcio italiano anche se a quelle cifre mi sembra troppo. In questo Napoli, facendo una pulizia di quello che non serve, si può aspirare a battagliare per il campionato. Il pilastro del Napoli è De Laurentiis, con lui le cose vanno bene perchè ognuno resta al suo posto a fare il proprio lavoro”.