AMICHEVOLE NAPOLI vs CATANZARO – Probabile formazione azzurra, solito 4/3/3?

Nel tardo pomeriggio odierno ci sarà la seconda amichevole estiva degli azzurri, in Trentino. Di fronte ci sarà il Catanzaro, compagine di serie B. Livello, quindi, che cresce: Quello con i calabresi costituisce un test probante per Di Lorenzo e soco,, dopo 10 giorni di preparazione che hanno portato tanta stanchezza nei calciatori, come si è visto nella precedente gara, persa contro l’Arezzo. In tale ottica non saranno presenti, proprio perché affaticati, McTominay e Lukaku, i quali si sono allenati in disparte. Neanche Neres e Anguissa saranno in campo quest’oggi. Pure il giovane Marianucci ha lavorato ma solo in palestra.Alla luce di tali assenze Conte potrebbe schierare, contro la squadra di Aquilani, una formazione iniziale così composta :

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Zanoli, Lucca, Lang.

Dunque il canonico 4/3/3 modulo principale della formazione partenopea che deve riscattare la prova opaca fornita al cospetto dei toscani. Ancora una volta la gara sarà visibile in pay per wiew su Dazn , Sky, Onefootbal, al prezzo di 10 euro.