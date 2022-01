Luca Marchetti: “Insigne vuole restare a Napoli fino a fine stagione, non vuole scappare. Sul caos COVID-19…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato.

Insigne è sfuggito, l’accordo con il Toronto c’è e da luglio sarà un giocatore di quella squadra. L’operazione è per giugno, Lorenzo vuole rimanere a Napoli fino a fine stagione, non vuole scappare ma onorare quest’anno. Penso abbia scelto di fare una carriera diversa anche perché probabilmente quello che gli offriva oggi il Napoli non era abbastanza allettante. Fascia di capitano? Discorso in cui non entro, di fatto poi è lo spogliatoio che decide chi lo rappresenta.

COVID-19? C’è confusione assurda, il campionato è falsato a livello talmente randomico che nessuno se la può prendere con nessuno. Io sono giochista, sono per giocare a tutti i costi salvo per le decisioni delle ASL. Sinceramente ritengo che la diversità di interpretazione delle norme dev’essere in qualche modo risolta. Naturalmente il Napoli sarebbe assolutamente svantaggiato dalla situazione. Oggi, il Giudice Sportivo, dopo la sentenza di Juventus-Napoli dello scorso anno, non dà più il 3-0 a tavolino. Vediamo cosa succede e come si può interpretare il discorso delle date e dei numeri”.