NAPOLI – I tifosi partenopei innamorati di Noa Lang, definito un pazzo scatenato

Presentazioe dello staff e della squadra azzurra, edizione 25/26, ieri. sul palco allestito per gli eventi, a Dimaro- Folgarida, davanti a migliaia di sostenitori del Napoli che hanno acclamato tutti ma il più osannato è stato l’esterno dei Paesi Bassi, Noa Lang, diventato già un vero e proprio idolo, per le sue qualità canore. Infatti, il giocatore è stato protagonista con le sue canzoni proposte dal noto speaker Daniele “Decibel” Bellini. A Noa Lang gli è stato attribuito il nomignolo di pazzo scatenato,ovviamente in senso buono. Alcuni commenti dei tifosi partenopei, parlano di un calciatore con tutte le caratteristiche per scrivere pagine importanti”, sia in campo, che fuori. Un tifoso ha dichiarato:

“Noa Lang ha un carattere straordinario, che a noi napoletani piace moltissimo lo definirei un pazzo scatenato come il pocho Lavezzi, quando gioca si diverte e fa divertire.”