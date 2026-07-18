BUONGIORNO – Il Difensore accusa ancora problemi, consulto medico a Barcellona

Alessandro Buongiorno si ferma nuovamente e non parteciperà ai ritiri del Napoli: il difensore ex granata, nel mese di giugno, si era operato per una cisti, ora è comparso un altro problema. che lo potrebbe farlo stare fuori un mese e mezzo o, addirittura, tre mesi. Il consulto medico ci sarà a Barcellona; insomma l’odissea continua per L’azzurro che non trova pace da oltre un anno. Vi è anche l’ipotesi di un intervento al ginocchio destro, cosa che dilaterebbe i tempi di recupero. Davvero assurdo il fatto che la società partenopea e lo staff medico non abbiano compreso la gravità della situazione di Buongiorno. Dice un detto : cambiano i suonatori ma la musica è sempre la stessa, dal momento che De Luca, subentrato a Canonico, non è stato in grado di porre rimedio al problema del difensore in forza al Napoli. Chi lo sostituirà in rosa? Mah, lo scopriremo più in là.