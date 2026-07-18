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DIMARO – Allegri, in Trentino, ha subito messo in campo il pallone

Armando Fico 18 Luglio 2026 0 1 min read

Completamente diversi i metodi di preparazione estiva, tra Conte e Allegri, mentre il leccese, nei primi giorni di ritiro non ha mai considerato di iniziare con il pallone , il nuovo tecnico azzurro ha immediatamente cominciato gli allenamenti con il pallone in campo. Pertanto, rispetto alla stagione passata c’è già stato un cambiamento di strategie, pur  sapendo che siamo solo al primo giorno di ritiro. Subito c’è stata la partitella in famiglia, nella quale a segnare la prima rete azzurra è stato Lindstrom. Dopo lo stop di Buongiorno, lo spagnolo Rafa Marin non potrà più partire. Allegri dopo averlo visto all’opera deciderà se sarà lui a rimpiazzare l’ex granata. Oltre a comunicare il nuovo infortunio del centrale azzurro, il club di De Laurentiis ha inteso rendere noto pure le condizioni e le relative terapie per Gilmour, Neres e Beukema. Il centrocampista scozzese sta proseguendo il suo iter riabilitativo, dopo il trauma distorsivo, con lesione di alto grado del collaterale mediale rimediato con la sua  Nazionale .L’attaccante brasiliano David Neres ha svolto un lavoro di rieducazione con una terapia infiltrativa rigenerativa del ginocchio sinistro. Infine l’ex Bologna Beukema ha cominciato  un lavoro di rieducazione dopo  il riacutizzarsi di patologia cronica bilaterale del tendine achilleo. Un netto passo in avanti della società partenopea, in merito alla comunicazione.

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