BOLLETTANDO

Mondiali, gli italiani “smentiscono” i bookmaker: il 65% punta sul bis dell’Argentina

Vincenzo Letizia 18 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – La finale tra Spagna e Argentina vive su due binari diversi: da una parte il pronostico degli esperti, dall’altra il sentimento degli scommettitori. Secondo gli esperti di Betflag e Planetwin365, riporta Agipronews, è la selezione spagnola a godere dei favori della vigilia: il successo della Roja e la conseguente conquista della Coppa del Mondo sono offerti a 1,70, mentre il bis della squadra di Scaloni si attesta a 2,20. Un divario che non spaventa però gli italiani. Il flusso delle scommesse racconta infatti un trend opposto, con ben il 65% delle preferenze per il trionfo dell’Albiceleste, a fronte del 35% a favore degli spagnoli.

L’incertezza sale se si analizza il classico “1X2” riferito ai 90 minuti di gioco regolamentari. In questo caso, il 38,5% degli scommettitori ha puntato sul successo dell’Argentina e il 36,5% sulla vittoria della Spagna. Resta alta anche la quota di chi prevede una sfida bloccata, tanto che un italiano su quattro ha deciso di scommettere sul segno “X”, ipotizzando che la finale si prolunghi ai supplementari, come quattro anni fa.

L’attenzione degli appassionati si concentra anche sui protagonisti del match, dando vita a una vera e propria sfida generazionale tra i marcatori. Il più giocato in assoluto è il capitano argentino Lionel Messi, che raccoglie il 36% delle preferenze, seguito dal giovane talento spagnolo Lamine Yamal al 23%: insieme, i due fuoriclasse raccolgono quasi il 60% delle giocate complessive. La sorpresa principale è Leandro Paredes scelto dal 9,5% degli italiani, superando Lautaro Martinez, fermo al 9%. Più staccato il leader offensivo della Spagna, Mikel Oyarzabal, che per il momento raccoglie appena il 7% delle giocate.

 EMT/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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