Lautaro, una finale mondiale per scrivere la storia: a 3,41 il goal contro la Spagna, a 7,60 il tris da ultimo marcatore

Se il 2022, con la sua Argentina campione, non era stato assolutamente il Mondiale di Lautaro Martinez (rimasto a digiuno di reti) quattro anni dopo il “Toro” si sta riscattando, protagonista con tre goal in sette partite, di cui due decisivi ai quarti contro la Svizzera e soprattutto contro l’Inghilterra in semifinale. C’è sempre stato almeno un giocatore dell’Inter nelle finali della Coppa del Mondo degli ultimi 44 anni e il centravanti dell’Albiceleste vuole approfittare dell’occasione per entrare nella storia. Il suo nome nel tabellino dei marcatori contro la Spagna, riporta Agipronews, paga 3,41 su William Hill e 4,00 su Planetwin365. Nella gestione classica dell’allenatore Lionel Scaloni, Lautaro dovrebbe essere in ballottaggio con il compagno di reparto Julian Alvarez per partire titolare a fianco dell’inamovibile Lionel Messi. Il suo impiego dal primo minuto favorirebbe le sue chance di essere il primo marcatore, offerto a 7,00, mentre un tris da ultimo marcatore (come contro Svizzera e Inghilterra) si gioca a 7,60.

Il colpo di testa è una specialità di casa Martinez come ha imparato, a sue spese, la Nazionale di Thomas Tuchel nei minuti di recupero. Un’altra incornata decisiva è proposta a 12,00. Una doppietta in una finale mondiale è qualcosa che è riuscita solo ai più grandi della storia del calcio come Pelè, Zidane, Ronaldo, Messi e Mbappé. L’ingresso del “Toro” in questo club prestigioso è visto a 25,00.

DVA/Agipro