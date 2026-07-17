BOLLETTANDO

Lautaro, una finale mondiale per scrivere la storia: a 3,41 il goal contro la Spagna, a 7,60 il tris da ultimo marcatore

Vincenzo Letizia 17 Luglio 2026 0 1 min read

Se il 2022, con la sua Argentina campione, non era stato assolutamente il Mondiale di Lautaro Martinez (rimasto a digiuno di reti) quattro anni dopo il “Toro” si sta riscattando, protagonista con tre goal in sette partite, di cui due decisivi ai quarti contro la Svizzera e soprattutto contro l’Inghilterra in semifinale. C’è sempre stato almeno un giocatore dell’Inter nelle finali della Coppa del Mondo degli ultimi 44 anni e il centravanti dell’Albiceleste vuole approfittare dell’occasione per entrare nella storia. Il suo nome nel tabellino dei marcatori contro la Spagna, riporta Agipronews, paga 3,41 su William Hill e 4,00 su Planetwin365. Nella gestione classica dell’allenatore Lionel Scaloni, Lautaro dovrebbe essere in ballottaggio con il compagno di reparto Julian Alvarez per partire titolare a fianco dell’inamovibile Lionel Messi. Il suo impiego dal primo minuto favorirebbe le sue chance di essere il primo marcatore, offerto a 7,00, mentre un tris da ultimo marcatore (come contro Svizzera e Inghilterra) si gioca a 7,60.

Il colpo di testa è una specialità di casa Martinez come ha imparato, a sue spese, la Nazionale di Thomas Tuchel nei minuti di recupero. Un’altra incornata decisiva è proposta a 12,00. Una doppietta in una finale mondiale è qualcosa che è riuscita solo ai più grandi della storia del calcio come Pelè, Zidane, Ronaldo, Messi e Mbappé. L’ingresso del “Toro” in questo club prestigioso è visto a 25,00.

DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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