Lombardi, Palma, D’Onofrio, De Falco, Fontana e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Lombardi: “A Eindhoven schedati anche i giornalisti. Oltre 200 tifosi del Napoli hanno visto annullare il loro biglietto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Calcionapoli24 Marco Lombardi: “Grande severità delle forze di polizia olandesi. Hanno controllato anche i giornalisti. I tifosi fermati da 180 sarebbero diventati 207. Il fermo vale per tutti coloro che sono stati controllati e schedati, il loro biglietto per la partita è stato annullato in maniera inderogabile, ma non tutti hanno avuto l’obbligo di rientrare subito in patria. Non so quanto sia legale tutto questo, e mi riferisco ai diritti delle persone. Coloro che sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti faranno i conti con qualche grana in più. In ogni caso non si registrano episodi di violenza e di particolare tensione. Dispiace per i tanti tifosi che hanno visto cestinare il loro biglietto. Oltre a Lukaku questa sera potrebbe essere allo stadio anche Dries Mertens. McTominay? L’ho visto nella rifinitura e sembra stare meglio”.

Palma: “Il Psv è una squadra duttile con tante risorse. È la partita giusta per lanciare Lang titolare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’esperto di calcio olandese Marco Palma: “Il Psv si è rinnovato molto e giocherà con questo 4-2-3-1 con due centrocampisti che spingono molto sulle fasce. Perisic ha trovato grande continuità, togliendo il posto a Van Bommel. È vero, il rapporto con Conte non è eccezionale e sicuramente l’esterno avrà qualche motivazione in più. Conte ha detto che il Psv fa un calcio particolare? Forse si riferisce alla duttilità dei loro centrocampisti e difensori, che spesso si invertono nei ruoli. È una squadra che ha tante idee e che rappresenta una sorta di laboratorio. Lang? È un ragazzo umorale, che vive di entusiasmo. Lui è un re a Eindhoven e questa è la partita giusta per giocare titolare”.

D’Onofrio: “Juve Stabia scossa per il provvedimento giudiziario. La gara interna col Bari dovrebbe slittare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Gaetano D’Onofrio: “Una notizia che ha scosso l’ambiente di Castellammare. L’infiltrazione del clan D’Alessandro nelle attività logistiche non dovrebbe incidere sulle vicende della squadra. La Juve Stabia non dovrebbe correre rischi particolari, e mi riferisco a squalifiche o penalizzazioni in classifica. Provvedimenti simili sono stati presi anche per altri club del meridione, e non ci sono state conseguenze dal punto di vista sportivo. Ora si attende la posizione del club. Dovrebbe slittare la gara del turno infrasettimanale col Bari della prossima settimana. Bisogna riorganizzare la biglietteria e l’organizzazione generale dalle infiltrazioni camorristiche. Non dovrebbero essere problemi, invece, per la trasferta di Padova”.

De Falco: “McTominay verso il posto da titolare. In porta a Eindhoven ci sarà Milinkovic-Savic”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Spazio Napoli Danilo De Falco: “A Eindhoven ci sono dei controlli molti fitti da parte della polizia locale. Coloro che hanno la sciarpa della partita vengono perquisiti. Sono dei controlli molto stretti e severi. Alcuni giornalisti hanno destato un po’ di sospetti, evidentemente la polizia non era certa che fossero giornalisti. Molti ultras hanno deciso di non partire per solidarietà ai tifosi fermati. A questo punto non dovrebbe esserci un numero molto alto: si prevedono circa mille sostenitori del Napoli. Da quello che sta emergendo McTominay dovrebbe giocare titolare: questa mattina si è allenato. Dovrebbe tornare anche Buongiorno titolare, così come Politano. Anche Lucca dovrebbe essere confermato, mentre tra i pali di sarà Milinkovic-Savic”.

Fontana: “Se Olivera avesse segnato a Torino la partita sarebbe cambiata totalmente. Lucca deve maturare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’allenatore Gaetano Fontana: “Solo undici gol nell’ultima giornata? Dipende anche dagli episodi. Sarebbe giusto guardare alle occasioni e ai tiri in porta. Può capitare di vedere qualche gol in meno, ma io mi preoccuperei di contare le occasioni create dalle squadre e di quanto hanno fatto per vincere. Lucca? Per lui è cambiato il mondo. Quando giochi nel Napoli devi offrire la prestazione, ma a lui manca anche continuità. Penso che queste siano le attenuanti che si possono dare a questi ragazzi. Lucca deve fare un suo percorso, ma c’è bisogno che maturi in fretta. A Torino non ho visto quella ferocia e quella cattiveria nel voler andare a mordere l’avversario. Qualche volta il Napoli si è fatto sorprendere a campo aperto, ed è difficile che gli azzurri concedano questo. Se Olivera avesse segnato la partita sarebbe cambiata, perché difficilmente il Napoli va in vantaggio e si fa rimontare. Lang nell’uno contro uno è formidabile, ma esiste anche la fase di non possesso. E se Conte non ti vede centrato preferisce mettere qualcun altro”.

Fabbroni: “De Bruyne può sostituire bene Lobotka. McTominay toglie il posto a Lang a Eindhoven”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Per me Lang meriterebbe di giocare a Eindhoven, con il solo rischio che forse vuole strafare. Se è vero che giocherà McTominay penso possa spegnere la possibilità di vedere Lang titolare. La mia è idea è un 4-3-3 senza McTominay, con Lang a sinistra e Politano a destra, con Lucca al centro. Il Napoli ha bisogno di far girare il pallone velocemente, per questo non vedo Gilmour il sostituto ideale di Lobotka. A Torino ha sbagliato una quantità industriale di palloni. Forse in quella posizione può fare molto bene De Bruyne con la sua visione di gioco e per il modo che ha di giocare col pallone tra i piedi. McTominay è uno di quei giocatori che non vuole stare fuori. Spero che giocando non metta a rischio la sua partecipazione alla gara con l’Inter. La ferita alla caviglia mi preoccupa. L’Inter oggi sta meglio del Napoli, ma la gara col Psv può rigenerare gli azzurri in vista del big match”.

RADIO NAPOLI CENTRALE

​