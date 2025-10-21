EVENTI

Si chiude con successo la prima edizione di APRESKI Milano Mountain Show: la montagna torna protagonista a Milano

Vincenzo Letizia 21 Ottobre 2025

Oltre 5.000 presenze tra pubblico e operatori, 36 panel, quasi 200 relatori e 70 brand tra aziende e località turistiche hanno animato la prima edizione di APRESKI Milano Mountain Show, che dal 16 al 19 ottobre ha trasformato il MIND Milano Innovation District nel cuore pulsante della montagna italiana.

Con il presenting partner FISI, il patrocinio del Ministero del Turismo e il sostegno di ANEF, Pool Sci Italia e Assolombarda, l’evento ha proposto un dialogo tra sport, impresa, cultura e innovazione, anticipando la stagione olimpica e paralimpica Milano-Cortina 2026. Tra le attività, 6 ore di musica live, 40 ore di lezioni e prove di sci alpino, nordico, biathlon e mountain bike, con la partecipazione di oltre 50 atleti olimpici e paralimpici.

«Abbiamo voluto restituire alla montagna italiana un momento di confronto e dialogo – ha commentato Michele Budelli, AD di Fandango Club Creators – creando un hub dove sport, impresa e cultura si contaminano per costruire il futuro del sistema montagna italiano».

Il format ha coinvolto atleti, istituzioni, imprese, università e media, proponendo la montagna come ecosistema contemporaneo capace di connettere sport, economia, ambiente e turismo esperienziale. «La forza di APRESKI sta nella contaminazione – ha aggiunto Cristian Celoria, Strategic Advisor PwC Italia – il futuro della montagna è innovazione, governance e sostenibilità».

L’esperienza continuerà oltre l’evento con progetti come la mostra fotografica “50 Volti della Neve”, le interviste “3 Minuti in Vetta” e un libro collettivo realizzato dalle università partner per raccontare la montagna come laboratorio di innovazione, cultura e sostenibilità.

Partner istituzionali e sponsor: ANEF, Pool Sci Italia, Assolombarda, FISI, Ministero del Turismo, oltre a numerose aziende del settore e media partner.

APRESKI Milano Mountain Show si conferma così un punto di riferimento per il futuro della montagna italiana, unendo sport, cultura e impresa in un progetto condiviso e sostenibile.

