 Mora, Zamboni, Tosto, Petrazzuolo, Zaccaria e Carmine Esposito a NM Live

NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Torino-Napoli? Sono contento per il Torino e per Simeone, è stata una partita speciale per lui, è una grande soddisfazione per loro, ma c’è amarezza per il Napoli, soprattutto per il risultato. Nel primo tempo è sembrata una squadra spenta, nella ripresa leggermente migliore, ma non è servito per portare a casa almeno il pari. Champions con Lucca dal 1′? C’è voglia di riscatto per lui, l’indisponibilità di Hojlund può essere un problema, ma la partita è alla portata del Napoli. Il Napoli ha bisogno di fare un colpaccio in trasferta. E’ il momento giusto per riscattare la sconfitta contro il Torino e Conte si affiderà ai calciatori più pronti per affrontare la gara. Mi aspetto un Napoli formato Napoli, quando ha giocato a seconda delle sue possibilità, ha fatto bene e deve continuare su questa scia. Gimenez? Decisione strana, questa regola deve essere regolamentata meglio. L’arbitro dal campo ha visto bene e non c’erano gli estremi per essere richiamato al VAR. Inizia un nuovo campionato e Conte ha ragione a dire che non si può pretendere tutto e subito da questa rosa. Ci sono ottimi calciatori che hanno ottime qualità, ma non si può chiedere tutto e subito a questi calciatori, tipo Noa Lang o Lucca, che sta vivendo un momento particolare. Se ci fidiamo di Conte, dobbiamo anche affidarci sul fatto che abbia preso calciatori funzionali al suo gioco e con il tempo faranno vedere le loro qualità. Infortunio McTominay? E’ fastidioso al punto da preservarlo contro il Torino. Il calciatore deve essere al 100% per scendere in campo. Speriamo si riprenda il prima possibile, è un calciatore importante. Speriamo sia in campo col PSV, se non dovesse esserci, Conte avrà in mente sicuramente una soluzione per fare il massimo. Dipende dall’entità, mi affido allo staff medico del Napoli che è ottimo, però si deve vedere la profondità del taglio e se il fastidio è sopportabile per giocare. La soglia del dolore è soggettiva, McTominay ha dimostrato di volerci essere sempre, condivido il preservarlo a Torino. Ci affidiamo alla volotà e alla voglia dello scozzese”.

NM LIVE – Zamboni: “Napoli, Lucca può dimostrare che è un calciatore che vale, Buongiorno difensore importante”

NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Lucca? Il calcio è bello, perchè puoi essere sottotono, ma hai subito la possibilità di riscattarti. Può dimostrare di che pasta è fatto, spero che faccia vedere che è un calciatore che vale. Torino-Napoli? Sappiamo tutti che Conte lavora molto durante la settimana, magari ci sono stati carichi diversi rispetto alla settimana normale. Lavora molto e magari ha lavorato in maniera importante e si è fatto sentire quello. In una rosa come il Napoli, ci sono tutti calciatori importanti, Lucca è giovane, ma è un calciatore che può ritagliarsi il suo spazio ed essere importante. Infortunio McTominay? E’ un infortunio fastidioso, è duro da assorbire perchè c’è poco spazio per assorbire il sangue. Buongiorno? Ci sono dei calciatori che, con carattere e carisma, in momenti difficili, si fanno sentire e li senti anche in campo. E’ lui è quel tipo di calciatore”.

NM LIVE – Tosto: “Mi aspetto un grande Napoli contro PSV e Inter, Lucca può fare bene”

NAPOLI – VITTORIO TOSTO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Lucca? Deve fare qualcosa in più, era partito bene nei meccanismi di Conte. E’ un calciatore che può fare bene, passare da Udine a Napoli il gap c’è e ha le caratteristiche e il potenziale per esplodere. Col PSV è una partita importante, per tutti i calciatori. In questa fase, stiamo discutendo di un giovane italiano, può affrontare un’esperienza internazionale che può dargli una iniezione di fiducia importante. Ha il potenziale per fare bene. E’ una settinana importante, perchè c’è di mezzo la reazione alla sconfitta imprevista. Il Napoli affronta due partite che determinano tanto per il prossimo percorso. Quella della Champions ti da la possibilità di metterti in una posizione importante di classifica, poi l’Inter è uno scontro diretto per lo Scudetto. La forza del Napoli, sia con Conte che con Spalletti, è il rialzarsi dalla sconfitta. A Torino c’è stato un passo falso e non può permettersene un altro, a livello psicologico. In Champions, il livello di tutte le squadre è altissimo. Mi aspetto un grande Napoli contro PSV e Inter. Ho fiducia nel gruppo storico del Napoli, ho visto una crescita esponenziale nelle individualità. Il Napoli è rappresentato da un capitano che ha raggiunto la storia di Maradona e di Ferrara. Può anche superarli nella storia a livello numerico: vincere due scudetti, ti porta ad essere nella storia del Napoli e può superarli con un terzo scudetto. Il Napoli, ad oggi, ha un gruppo storico e ha più di un capitano. per trascinare questa squadra. Hojlund può arrivare a 18-20 gol stagionali? Glielo auguro, penso possa fare 15 gol, è ancora giovane e non ha l’esperienza di Lukaku. Se per il belga ho detto il primo anno 20 gol, con Hojlund mi fermo a 15”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Il Napoli deve guardare avanti, le ultime sulla formazione col PSV”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Contro il PSV, tra i pali sembra esserci la scelta di Milinkovic-Savic confermata. In difesa, Di Lorenzo e Spinazzola, con Beukema e Buongiorno. Ci sarà Gilmour davanti ai quattro: la mancanza di Lobotka si sente, ma l’errore contro il Torino non lo rispecchia, mi aspetto una bella reazione. In avanti, Lucca ha fatto una prestazione opaca a Torino, non ha mai impensierito il portiere avversario Israel. Anguissa, Politano, De Bruyne e McTominay mi sembra un bel blocco offensivo e può assicurare dei palloni giocabili. Le scelte sembrano queste, a meno di sorprese all’ultimo minuto. Il Napoli però non può guardare troppo indietro e deve guardare avanti. Serve massima concentrazione. Noa Lang? In Olanda sono sorpresi dal poco minutaggio, ma Conte ha spiegato bene la situazione”.

NM LIVE – Zaccaria: “Lucca? Non lo vedo tagliato per fare il lavoro di Lukaku, è importante ritrovare il McTominay della scorsa stagione”

NAPOLI – MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “PSV-Napoli e l’episodio dei 180 tifosi? Devo dire che la polizia olandese ha dei precedenti specifici, fanno sempre un pò i duri. L’Olanda è un paese dell’Unione Europea e devono esserci regole comuni, ma vanno per conto loro. Posso capire se ci fossero stati degli incidenti, ma dalle testimonianze e dalla testimonianza della polizia olandese, è stato fatto per prevenzione e mi sembra una cosa fuori dal mondo. Con la sintonia che esiste tra squadra, tifosi e Conte, è chiaro che c’è un senso di rivalsa maggiore. Grazie alla polizia olandese, credo che i calciatori del Napoli entreranno in campo con uno spirito battagliero maggiore. Lucca? Su di lui ho una mia idea. Se si pensa che possa giocare come Lukaku, si sbaglia, è un calciatore diverso, è da area di rigore. Non lo vedo tagliato per fare il lavoro di Lukaku, è un finalizzatore. Se gli metti il pallone sui piedi e sulla testa fa il suo lavoro. McTominay e Buongiorno? Un taglio porta fastidio anche nel calciare un pallone e in un contrasto di gioco. Io sono abituato ai tempi di Maradona, quando un certo Chiodini del Brescia lo massacrò e lui si alzava senza dire una parola e continuava a giocare. Ha fatto infiltrazione prima delle partite, perchè era massacrato. Per McTominay dipende dalla sua soglia del dolore, se deciderà di non giocare, non gliene farei una colpa, evidentemente ritiene di non poter dare il meglio. A prescindere da questa partita, è importante ritrovare il McTominay della scorsa stagione, per scardinare le difese avversarie”.

NM LIVE – Carmine Esposito: “Lucca deve mettersi in evidenza, Napoli-Inter? E’ una partita da vincere, Conte sa come prepararla”

NAPOLI – CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell’Empoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele. Ecco quanto ha affermato: “Torino-Napoli? Queste partite qui le affronterei sempre con i titolarissimi. Il rammarico è un pò quello, il Napoli fa un grande possesso, ma lì davanti poca roba. Lucca? Il discorso è che il calciatore deve adattarsi al gioco del Napoli e deve mettersi in evidenza. Lucca ha dei grandi margini di miglioramento, hai una squadra dietro che compensa la mancanza di determinate cose. Ha fatto poco e deve mettersi a disposizione della squadra. Il bello è che ha subito la possibilità di riscattarsi. Non ha fatto una buona partita, ma stasera c’è il rovescio della medaglia e la partita è importante. Pesa tanto l’assenza di Hojlund, è il calciatore in area per De Bruyne e per lo stesso Politano. Hojlund, con una mezza finta, poi ti brucia. Infortunio McTominay? E’ fastidioso ed è in un punto che un calciatore non vorrebbe mai avere, ne risenti. E’ un calciatore che non vuole trovare scuse, ma il problema c’è e speriamo che possa riprendersi sia da questo e anche in zona gol, mancano i suoi guizzi interni. Episodio dei 180 tifosi? Poi dicono che succede il caos e danno la colpa ai napoletani. E’ una legge sbagliata, non esiste. Mi dispiace per loro e il Napoli doveva andare lì con 1000 persone. Napoli-Inter? Conte sa come preparare queste partite, mi è dispiaciuto per la sconfitta contro il Torino e non presentarci contro l’Inter da capolista. E’ una partita importante, anche per Conte, è serve solo una vittoria”.