LE INTERVISTE – Atalanta, Zalewski: “Atmosfera incredibile al Maradona, Palladino avrà tempo per i dettagli”

Vincenzo Letizia 23 Novembre 2025 0 1 min read

Una sconfitta difficile da digerire, ma accompagnata dalla consapevolezza di aver saputo reagire. Nicola Zalewski, uno dei volti nuovi dell’Atalanta di Raffaele Palladino, si presenta in conferenza stampa con il tono di chi vede già oltre: il Maradona l’ha impressionato, il secondo tempo ha convinto, e il futuro – a suo dire – offrirà margini di crescita importanti.

Nicola, che lettura dai a questa sconfitta contro il Napoli?
“Rispetto al primo tempo c’è stata più brillantezza e lucidità nel finale. Nel primo tempo ci era mancato l’attaccante lì davanti, e lo abbiamo sentito. La reazione del secondo tempo però ci è piaciuta: abbiamo dimostrato di poter stare dentro la partita anche in un contesto complicato.”

Vi aspettavate queste difficoltà?
Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. L’atmosfera al Maradona è sempre incredibile, pazzesca: ti mette addosso pressione e adrenalina allo stesso tempo. Però era una prova importante per capire a che punto siamo.”

Come sta procedendo il lavoro con Palladino?
“Il mister ha avuto pochissimi giorni per lavorare con tutto il gruppo. Io stesso ho fatto due, massimo tre allenamenti… è normale che serva tempo per limare i dettagli. Le sue idee sono chiare, ora sta a noi assimilarle al meglio.”

Testa già al prossimo impegno?
“Sì, pensiamo a preparare la partita di mercoledì. Abbiamo bisogno di continuità, e questo calendario fitto ci darà subito la possibilità di reagire.”

Vincenzo Letizia

