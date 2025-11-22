NewsMix24

Matteo Politano esulta su Instagram: la vittoria che volevamo

Vincenzo Letizia 22 Novembre 2025 0 10 sec read

Matteo Politano, attaccante del Napoli, scrive su Instagram dopo la vittoria contro l’Atalanta: “Quello che volevamo, quello che serviva. Forza Napoli”. Il successo ha permesso agli azzurri, almeno momentaneamente, di riprendersi la vetta della Serie A.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Supercoppa italiana 2025, svelate date e orari dei match: la finalissima il 22 dicembre alle 20

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della Supercoppa italiana 2025, che anche in questa edizione si svolgerà interamente in Arabia Saudita. Il mini torneo si aprirà giovedì […]

24 Ottobre 2025 0 1 min read

ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs FRANCOFORTE – Per i Partenopei vietato fallire la vittoria, per sperare di andare al turno successivo

Dopo la disastrosa sconfitta contro il PSV, nel turno precedente di Champions, il Napoli, domani, tra le mura amiche, cerca  il pronto riscatto europeo. Gli […]

3 Novembre 2025 0 1 min read

CHAMPIONS LEAGUE – L’Eintracht Francoforte, a Napoli, forse, non potrà contare su Can Uzun, uno dei suoi migliori giocatori

Contro il Napoli, domani, nella gara del quarto turno di Champions League, il tecnico del Francoforte dovrà fare a meno, al 90%, di uno dei […]

3 Novembre 2025 0 36 sec read

Ufficiale: l’Uzbekistan si affida a Fabio Cannavaro per il Mondiale 2026

Ora è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan. “La Federazione calcistica dell’Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e uno dei […]

8 Ottobre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui