LE INTERVISTE – Beukema: “Napoli, ritrovata la giusta energia. In Champions possiamo fare qualcosa di bello”

Vincenzo Letizia 22 Novembre 2025 0 1 min read

Nel post-gara del “Maradona”, dopo la vittoria convincente contro l’Atalanta, Sam Beukema si è presentato in conferenza stampa con l’atteggiamento sereno di chi sente di aver ritrovato spazio, fiducia e – soprattutto – un’identità di squadra. Il difensore olandese, tornato titolare, ha raccontato sensazioni, chiavi tattiche e ambizioni europee di un Napoli che vuole rilanciarsi.

Sam, è stata una gara importante per te e per la squadra. Che partita hai vissuto?

«È sempre bello giocare. Ero pronto e tranquillo. Ci sono momenti in cui serve pazienza, ma l’unica strada è continuare a lavorare duro. Oggi abbiamo mostrato che la squadra c’è».

L’impressione è che, questa settimana, ci sia stato un confronto vero nello spogliatoio. Quanto è servito?

«Abbiamo parlato tanto, sì. Avevamo capito che dovevamo ritrovare energie e reagire. Ma parlarne non basta: queste cose vanno dimostrate in campo. E oggi lo abbiamo fatto».

Il nuovo sistema di gioco sembra valorizzarti molto. È così?

«Questo sistema mi piace molto. Abbiamo giocatori forti, tecnici e intelligenti. E quando tutti si muovono insieme, diventa più semplice per noi difensori leggere le situazioni».

Nonostante il gol di Scamacca, la linea difensiva è apparsa solida. Come giudichi la vostra prova?

«Sapevamo di Pasalic, poi hanno inserito Scamacca. Dopo il suo gol potevamo fare meglio, lui è forte di testa e si muove bene. Ma in generale non abbiamo concesso tanto: è stata una bella prestazione collettiva».

Martedì c’è il Qarabag, un appuntamento che può indirizzare la Champions. Con quali ambizioni?

«Ci teniamo molto a fare bene. In Champions possiamo fare qualcosa di bello. Abbiamo qualità, spirito e adesso anche una ritrovata fiducia. Andiamo avanti così».

Vincenzo Letizia

