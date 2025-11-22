LE INTERVISTE – Conte: “Siamo rimasti in pochi, ma il gruppo è vero. Vittoria di carattere”

Il successo contro l’Atalanta restituisce ossigeno e fiducia al Napoli, ma non cancella le preoccupazioni di Antonio Conte, costretto a fare i conti con un organico sempre più ridotto. L’infortunio di Frank Anguissa è l’ultima tegola di una stagione ad alta tensione, e il tecnico lo sa bene. Davanti ai microfoni di Sky Sport, però, mostra come sempre il suo doppio volto: lucido nelle analisi, diretto – quasi spigoloso – nelle verità da spogliatoio. Una vittoria importante, costruita su ritmo, intensità e quel carattere che Conte pretende ogni giorno, in ogni allenamento.

Mister, partiamo dall’infortunio di Anguissa. Quanto pesa questa perdita?

“L’ultima tegola dell’infortunio di Frank mi ha portato a fare riflessioni molto oggettive. Siamo rimasti in pochi, questo è un dato di fatto. Elmas non è propriamente un centrocampista, è un jolly. I nostri centrocampisti veri, adesso, sono Lobotka e McTominay, poi abbiamo un grande prospetto come Vergara.”

Nonostante le difficoltà, è arrivata una vittoria importante. Che Napoli ha visto?

“Siamo soddisfatti per la vittoria e per come è stata ottenuta. Abbiamo portato ritmi molto alti nel primo tempo, e lo abbiamo fatto anche nel secondo. È inevitabile che la squadra che perde si riversi nella metà campo avversaria, ma nel complesso abbiamo battuto una squadra forte, che in Champions ha fatto una partita strepitosa contro il Marsiglia, su un campo difficile.”

Da fuori si percepisce sempre un certo clima di pressione attorno al Napoli. Come lo vive il gruppo?

“Ci sono cose di cui si preoccupano soprattutto persone esterne. Con i giocatori, invece, ho un rapporto forte e intenso. Loro sanno che non indosso maschere: il nostro rapporto è vero. Sono come mi vedete, e forse a molti non piace. Ma mi hanno insegnato che bisogna avere l’onestà di intervenire e non girarsi dall’altra parte. I media fanno il loro lavoro, ed è giusto che parlino. Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada.”

Ora il Qarabag, martedì. Quanto servirà recuperare energie?

“Riposo? Poco. Dobbiamo giocare martedì col Qarabag. C’è da recuperare energie e prepararci subito per questa nuova sfida.”