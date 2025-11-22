LE INTERVISTE – Atalanta, Palladino: «Rimpianto per il primo tempo, soddisfazione per la ripresa»

«Rimpianto per il primo tempo e soddisfazione per il secondo tempo»: è

l’analisi di Raffaele Palladino, dopo la partita a Napoli. «Siamo partiti

contratti, è stato demerito nostro. Ma abbiamo avuto poco tempo per

lavorare – ha detto il tecnico alla sua prima alla guida dell’Atalanta – Ma mi piace la reazione del secondo tempo: ci sono dei valori, tecnici, fisici e umani. Dobbiamo lavorare e ripartire da lì».

Palladino ha ribadito che tra il suo subentro a Juric e le assenze per le nazionali, «abbiamo avuto davvero poco tempo per lavorare insieme. Ho provato a far passare più concetti possibili, ora dovremo lavorare ancora». Palladino ha ammesso che nel secondo tempo l’Atalanta ha goduto «del peso in attacco di Scamacca» e ha elogiato la cultura del lavoro dei suoi giocatori. «Sono dei soldati, hanno una grande serietà e una grande voglia di uscire da questa situazione».