INTERVISTE

LE INTERVISTE – Atalanta, Palladino: «Rimpianto per il primo tempo, soddisfazione per la ripresa»

Vincenzo Letizia 22 Novembre 2025 0 47 sec read

«Rimpianto per il primo tempo e soddisfazione per il secondo tempo»: è
l’analisi di Raffaele Palladino, dopo la partita a Napoli. «Siamo partiti
contratti, è stato demerito nostro. Ma abbiamo avuto poco tempo per
lavorare – ha detto il tecnico alla sua prima alla guida dell’Atalanta – Ma mi piace la reazione del secondo tempo: ci sono dei valori, tecnici, fisici e umani. Dobbiamo lavorare e ripartire da lì». 

Palladino ha ribadito che tra il suo subentro a Juric e le assenze per le nazionali, «abbiamo avuto davvero poco tempo per lavorare insieme. Ho provato a far passare più concetti possibili, ora dovremo lavorare ancora». Palladino ha ammesso che nel secondo tempo l’Atalanta ha goduto «del peso in attacco di Scamacca» e ha elogiato la cultura del lavoro dei suoi giocatori. «Sono dei soldati, hanno una grande serietà e una grande voglia di uscire da questa  situazione».

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

LE INTERVISTE – Napoli, Meret: “Gran fiducia per lo Scudetto, ora è più vicino. Speriamo di aprire un ciclo”

Alex Meret, portiere del Napoli, dopo la vittoria contro il Torino è intervenuto al microfono di DAZN: “Al rientro dalla sosta ci sarà questa sfida importante, […]

19 Marzo 2023 0 1 min read

Ancelotti: “Napoli promosso. So chi sarà il nostro miglior acquisto”

Non chiude con l’acuto sperato, il Napoli, che cade a Bologna nell’ultima giornata di campionato. Ma Carlo Ancelotti, che nelle scorse settimane aveva già conquistato […]

26 Maggio 2019 0 1 min read

Zielinski: “Al Bernabeu per giocarcela, siamo concentratissimi per questa sfida storica”

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinsky, uno sei migliori in campo ieri nell’anticipo col Genoa, non solo per il gol segnato, ha parlato ai microfoni […]

11 Febbraio 2017 0 28 sec read

Benitez: “Napoli, rinforzi per imitare l’Atletico. Il prossimo anno faremo ancora meglio”

NAPOLI – Finita la stagione, Rafa Benitez sta già pensando al prossimo campionato: «La Juve ha una rosa fortissima e anche la Roma continuerà a essere […]

19 Maggio 2014 0 37 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui