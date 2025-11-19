Politano: “Napoli è la mia seconda casa”, un appello ai tifosi

Matteo Politano, esterno azzurro del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC per condividere il suo forte legame con la città e le ambizioni future. “Napoli è la mia seconda casa”, ha detto, sottolineando quanto si senta parte integrante della squadra e della comunità.
Il giocatore ha ammesso che il periodo che li attende sarà particolarmente intenso: “Ci aspetta un mese di fuoco. Dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita”. Politano ha dichiarato di voler analizzare insieme a mister Conte gli errori commessi finora per costruire una ripartenza solida.
Nonostante il carico di impegni — anche fisici — Politano ribadisce la sua dedizione: “Sono sempre felice di scendere in campo e dare il massimo”. Secondo lui, Conte lo ha aiutato molto, soprattutto a livello di “spirito di sacrificio”.
Infine, l’appello ai tifosi: Politano chiede sostegno anche nei momenti più difficili. “È importante per noi avere l’affetto di tutti… squadra, mister, società e voi tifosi: dobbiamo essere uniti”, ha dichiarato.