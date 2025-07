Giacomo Raspadori – L’attaccante vorrebbe giocare di più ma sa che, a Napoli, ci sarà ancora poco spazio, legittima la sua volontà di andar via

Giovanni Manna, Ds azzurro, sta allestendo una rosa fortissuima, tanti i volti nuovi che vedremo in campo nella stagione che è alle porte. Si tratta di giocatori di tutto rispetto che se la giocheranno con i cosiddetti titolarissimi, visti i tanti impegni, cui è chiamato il Napoli, tra serie A, Coppa Italia,Supercoppa e Champions League. Come minimo, ci saranno da disputare almeno una cinquantina di partite.Viceversa il fuoriclasse De Bruyne farà sicuramente parte dei titolari. Oltre alle entrate, naturalmente sono previste delle nuove uscite, dopo quelle di Rafa Marin, Caprile, Natan, Gaetano, Okafor, Billing Scuffiet, Gaetano. Forse lascerà la compagine partenopea Giacomo Raspadori, il quale,finora, ha avuto un comportamento da applausi, senza mai lamentarsi del poco minutaggio datogli da Conte. ma adesso si è reso conto che pure quest’anno, per lui, lo spazio non sarà molto. L’allenatore leccese lo confermerebbe, però se Jeck decidesse di partire per trovare maggiore spazio altrove, non si opporrrebbe. L’ex Sassuolo è appetito dall’Atalanta, in primis. Vedremo cosa accadrà solo alla fine del mercato estivo.