Coppa Italia – L’Inter batte la Fiorentina 2-1 e si aggiudica il nono trofeo nazionale della sua storia

Ieri sera, all’Olimpico di Roma, la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi, nella finalissima di Coppa Italia, edizione 2022/23, ha sconfitto la Fiorentina, in rimonta, per 2 a 1. Dopo il vantaggio iniziale della Viola, grazie alla rete di Gonzales, l’Inter è riuscita, prima a pareggiare e poi a vincere in virtù di una doppietta del bomber argentino Lautaro Martinez. Si tratta del nono trofeo nazionale conquistato dalla seconda squadra di Milano, nel corso della sua storia. In verità, quest’anno, l’undici lombardo si era aggiudicata anche la Supercoppa italiana, battendo i cugini rossoneri.