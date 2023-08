Perché i calciatori del Napoli stanno subendo tanti infortuni: ed è finito ko pure Osimhen

Il Napoli campione d’Italia sta vivendo un pre-campionato molto particolare. Il club del presidente De Laurentiis, anche correttamente, agisce con i piedi di piombo sul mercato e il primo colpo lo ha piazzato qualche giorno fa. Il nuovo tecnico Rudi Garcia sta lavorando con i suoi in un doppio lungo ritiro, nel quale però tantissimi calciatori hanno riportato degli infortuni. E in tanti si stanno chiedendo come mai sta succedendo questo. Nell’ambiente partenopeo c’è un po’ di allarmismo sia per la stagione che per l’avvio del campionato, che è sempre più vicino.

Quasi in ogni giorno di ritiro c’è stato e c’è un calciatore partenopeo che si ferma per problemi muscolari. Gli esperti dicono che non c’è da preoccuparsi. In fondo si vedono anche in altre squadre calciatori costretti a fermarsi – vedi Acerbi dell’Inter o Dybala della Roma. Ma è il numero dei piccoli problemi che alza la soglia di guardia. In realtà sembra tutto abbastanza sotto controllo.

Rudi Garcia è l’allenatore del Napoli, il tecnico francese ha sostituito Luciano Spalletti.

Con Rudi Garcia è arrivato un nuovo preparatore, Rongoni, che ha un metodo differente rispetto al suo predecessore, Sinatti, che era stato al Napoli ai tempi di Sarri e ci era tornato con Spalletti.

Ciò significa che i calciatori adesso sono sottoposti a un tipo di allenamento differente rispetto a quello che hanno effettuato negli ultimi due anni, il fisico di ognuno di loro di fatto subisce degli scossoni. Pare dunque fisiologico qualche problema. Il punto è che l’elenco dei giocatori costretti a fermarsi per uno o più giorni è veramente lungo.I calciatori del Napoli durante una sessione di allenamento.

In principio Mario Rui, poi Gaetano, Elmas, Politano, Osimhen, Simeone, Rasp

adori, Demme, Anguissa, Zielinski, Lobotka, Juan Jesus e Folorunsho. Kvaratskhelia si è dovuto fermare, ma per le botte subite contro il Girona.

Nell’allenamento dell’8 agosto sono usciti anzitempo Osimhen e Rrahmani, il primo è stato toccato duramente alla caviglia, e ha riportato una distorsione, mentre il secondo sembra aver riportato un problema muscolare. In ogni caso, l’ennesimo.

Il nuovo preparatore atletico del Napoli è Rongoni, che ha sostituito Sinatti.

Qualche giorno fa Rudi Garcia aveva smontato ogni tipo di teoria, bollando come di poco conto tutti gli infortuni dicendo: “A differenza dell’anno scorso quando la squadra doveva prepararsi per soli 3 mesi (a metà novembre la Serie A si fermò per i Mondiali ndr.) ora dobbiamo prepararci per tutta la stagione. Di infortuni veri abbiamo Mario Rui e Anguissa. Poi ci sono infortuni di mercato, altri di prevenzione. Mario Rui dovrebbe tornare presto, Anguissa forse già a Frosinone”.

Bisognerà capire realmente quale sarà il trend delle prossime settimane, di quando il Napoli sarà impegnato in campionato e in Champions League, e intanto subito nella partita di Frosinone, in programma sabato 19 agosto (alle 18:30).

