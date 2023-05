Festa Tricolore – Diretta su Rai 2 dalle 21 alle 24 e maxischermi nelle maggiori piazze della città e della provincia

Nella giornata di ieri si è parlato, nuovamente, in Prefettura dell’organizzazione della Festa Tricolore, programmata da tempo per l’ultima partita di campionato, il 4 giugno. Per questa manifestazione celebrativa del terzo scudetto del Napoli, le Istituzioni cittadine intendono stanziare ottocento milioni di euro. Il Comune di Napoli, oltre alla grande festa a Fuorigrotta, ha deciso di far installare ben 14 maxischermi nelle maggiori piazze della città e della provincia e di far trasmettere l’evento in diretta sulla Rai. Si attende soltanto il placet definitivo dell’emittente di Stato nella giornata di domani. L’evento comincerà alle 21, ovviamente, allo stadio Diego Armando Maradona. Alla cerimonia parteciperà il presidente della Lega di serie A Lorenzo Casini, il quale consegnerà la Coppa al capitano Giovanni Di Lorenzo. Quindi inizierà lo straordinario spettacolo canoro e pirotecnico organizzato da Aurelio De Laurentiis. Conduttore della manifestazione sarà Stefano De Martino. Intanto, ieri, la Coppa scudetto è giunta a Chiaia, e da stamattina è possibile possibile ammirarla. Per quanto riguarda i biglietti della gara con la Samp, non sono stati ancora noti i prezzi, tuttavia, voci di corridoio, parlano di costi esagerati.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno