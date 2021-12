Vidigal: “Barcellona-Napoli il top. Scudetto? Azzurri fortissimi, la stagione è lunga”

L’ex centrocampista del Napoli, José Luis Vidigal, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

Anguissa e Fabian sono due centrocampisti di altissimo livello, prima del loro infortunio il Napoli aveva grande qualità e Insigne, Osimhen giocavano benissimo anche grazie a loro. D’altra parte gli azzurri erano al primo posto. Peccato, perché tutto è partito da lì, bisogna un po’ capire perché si è scesi in classifica, ora i ragazzi avranno bisogno di forza, in questo periodo si accumulano stanchezza. Sono convinto che anche i tifosi li aiuteranno. Amo Napoli, giocare in quello stadio è fantastico.

Domenica a San Siro sarà molto importante con il Milan, ma se guardo la classifica non siamo lontani dal primo posto. Certo, negli ultimi tre scontri il Napoli ha rimediato un pari e due ko, ma ha comunque solo 13 gol subiti ed è tanta roba nonostante tutto. Ciò significa che il Napoli è coordinato bene, sia in attacco che in difesa, peccato perché i dettagli poi fanno la differenza, si potevano a vere 3, 5 punti in più. La stagione è comunque lunga e per Spalletti sarà importante recuperare tutti.

Barcellona-Napoli è il top, li ho visti da vicino, conosco benissimo questo Barça, che è una cosa con Leo Messi, un’altra senza di lui. Non sarà una passeggiata assolutamente, ma il Napoli se la gioca tutta, soprattutto se recupera tutti. Di sicuro sarò a Napoli, appena posso prendo l’aereo e vengo a godermi quella meravigliosa città, voglio vedere il gigante – il Maradona, ndr – pieno di gente.

La Champions? Alla Juve è andata così così, il Villareal è una squadra forte, da non sottovalutare. Ma se avesse incontrato lo Sporting sarebbe stato forse peggio: non solo perché con le portoghesi i bianconeri hanno sempre fatto fatica, vedi con Benfica e Porto. Lo Sporting, inoltre, è molto preparato, cinico, difensivamente difficile da scardinare, per la Juve sarebbe stata tosta. Peggio è andata all’Inter, perché il Liverpool è un vero squadrone, l’esperienza però mi dice che le gare saranno diverse, bisognerà capire come arrivano le squadre alla doppia sfida.