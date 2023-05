NAPOLI – Spalletti aveva già avvisato la squadra del suo abbandono prima del match con l’Inter

Luciano Spalletti, malgrado sia riuscito a vincere il titolo di campione d’Italia col Napoli, primo successo per lui, in serie A, sembra aver deciso, inderogabilmente, di terminare la sua avventura partenopea dopo due anni, senza dubbio più che positivi. Una scelta che ha suscitato il malumore della tifoseria azzurra che non si aspettava la sua partenza. La decisione non è ancora ufficiale ma ci sono tutti i crismi per esserlo a breve. A quanto pare il tecnico toscano avrebbe avvisato la squadra del suo abbandono, qualche ora prima del match vittorioso contro l’Inter di domenica scorsa. Nessun ripensamento in vista, i suoi trascorsi, all’ombra del Vesuvio sono terminati. Del resto l’abbraccio del mitico capitano a Spalletti, subito dopo il gol del 2 a 1, rappresenta un indizio non da poco che sta a significare un saluto di commiato. Ora, non si aspetta altro che comprendere in che modo avverrà la separazione dal club di De Laurentiis. Per la cronaca, il mister era stato riconfermato, come da opzione di contratto, per un altro anno, opzione che il presidente aveva esercitato tramite l’invio di una Pec di avviso, alcuni giorni or sono. Cosa che non è piaciuta assolutamente all’allenatore di Certaldo, il quale appare intenzionato a fermarsi per un anno, dedicandosi completamente alla sua tenuta. A mio avviso, l’annuncio della sua partenza sarà dato nell’ultima gara di campionato, a Fuorigrotta, con la Sampdoria. Per il futuro della panchina del Napoli si stanno facendo una caterva di nomi, tra i quali, addirittura tecnici dall’ingaggio stratosferico ma De Laurentiis ci ha abituato a grosse sorprese, il più delle volte, sempre indovinate, in fatto di allenatori.