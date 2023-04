IL PUNTO SULLA A – 28esimo turno, Crollo Napoli, Lazio torna seconda, Milan terzo

La domenica del pallone valida per il 28esimo turno di A, dopo la sorpresa della sconfitta interna dell‘Inter, in casa, ad opera della Fiorentina, del giorno prima, ha riservato un altro clamoroso risultato, non fosse altro per il punteggio così netto. Infatti, ieri sera, al Maradona, contro ogni previsione, il Napoli capolista e schiacciasassi di questa stagione è incappato in una disfatta incredibile, perdendo per 0 a 4 contro un Milan tornato, quello dello scudetto grazie al cambiamento del modulo con la difesa a quattro operato da Pioli. Per la cronaca, gli azzurri con la miglior difesa del torneo, soli 16 gol al passivo, inaspettatamente ne hanno preso ben quattro in una sola volta, dai rossoneri. Un risultato che ovviamente non pregiudica il cammino della squadra di Spalletti ma potrebbe avere delle ripercussioni a livello psicologico, soprattutto in chiave Champions. Successi, inoltre anche per le due romane che si sono imposte, rispettivamente, sulla Sampdoria per 3 a 0, all’Olimpico, dove giocava la Roma e sul Monza per 0 a 2. Pari infine al Picco tra Spezia e Salernitana, per 1 a 1. Un punto che accontenta entrambe le squadre, visto la sconfitta di sabato del Verona, allo Stadium con la Juventus. La giornata si concluderà questa sera con gli ultimi due posticipi: Empoli – Lecce e Sassuolo – Torino. Già venerdì santo si ritorna in campo con tre anticipi di lusso, in cui saranno impegnati Inter Napoli e Milan.