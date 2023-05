Prossima Supercoppa italiana – Final Four con Napoli, Inter, Fiorentina e molto probabilmente la Lazio

Si è quasi delineata la final four della prossima edizione della Supercoppa italiana, che, per la prima volta, vedrà in campo una sorta di quadrangolare formato dal Napoli, campione d’Italia, dall’Inter, vincitrice della Coppa tricolore, dalla Fiorentina, finalista della suddetta manifestazione e dalla seconda classificata della massima serie, che attualmente, a 180 minuti dal termine del campionato, è la Lazio di Sarri. Secondo questo nuovo regolamento, il Napoli, in semifinale incontrerà la Fiorentina, mentre l’Inter, presumibilmente i biancolesti, a meno che la Juventus non venga graziata della penalizzazione, cosa. che ritengo impossibile. Naturalmente le due vincenti delle semifinali si contenderanno il prestigioso trofeo nella finalissima del quadrangolare che dovrebbe disputarsi all’estero.