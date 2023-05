NAPOLI, PREMIO SCUDETTO – De Laurentiis stanzia sette milioni lordi per l’intera rosa

Il Club di De Laurentiis ha stabilito il premio scudetto, per il riconoscimento del successo, in campionato, di tutto il gruppo dei giocatori di Spalletti. Si parla di sette milioni lordi da dividere per l’intera rosa. Un impegno finanziario più che giusto visto gli introiti che entreranno nelle casse sociali, a cominciare da subito con la tournée in Corea del Sud tra il 5 e l’11 giugno. Con questa prestigiosa vittoria, infatti, si apriranno prospettive economiche non indifferenti per la SSCN.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno