TicketOne, il responsabile Bardelli: ritardi nella vendita dei biglietti per Napoli-Sampdoria

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne.



“In questa fase è tutto meraviglioso, a Napoli abbiamo raggiunto obiettivi che non raggiungevamo da anni e anni. TicketOne ormai è diventata tifosa degli azzurri (ride ndr), sono stato a Napoli più volte e sarò allo stadio per la gara con la Sampdoria. La città è splendida e la gente ti spinge a tifare anche se non la si segue come squadra del cuore. Napoli sta vivendo un palcoscenico unico al mondo, la festa del 4 giugno sarà davvero una finestra internazionale per la città e per la squadra.

Ritardi nella vendita dei biglietti per Napoli-Sampdoria? In questo momento si sta solo aspettando di verificare se i tifosi della Samp verranno a Napoli nel settore ospiti e quindi poi come impostare il tutto. Questo nodo si scioglierà nella giornata di oggi e poi procederemo con la programmazione. Il Napoli anche sta sistemando alcune situazioni per il dopo-partita, dove ci sarà la premiazione e la grande festa, quindi stiamo aspettando che la società ci fornisca programma e prezzi da stabilire. Dopo tutto questo, partiremo con la vendita: senza intoppi, lunedì si partirà con la vendita. Con o senza Fidelity Card? Prima per i possessori e poi per chi ne è sprovvisto, ma questo poi starà anche al Napoli deciderlo. Resta tutto da confermare”.