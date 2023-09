Brindisi-Benevento, Andreoletti: “Mi aspetto una miglioramente generale. Il Brindisi attua un calcio propositivo”

Le dichiarazioni di mister Andreoletti alla vigilia di Brindisi – Benevento. Ecco quanto affermato ai media:

“In questo momento non c’è migliore allenamento della gara. La condizione della squadra è buona e stiamo cercando di recuperare quanti più calciatori possibili.

Terranova ha avuto un piccolo problemino e non so se sarà disponibile per la gara di domani.

Mettere in campo la formazione migliore dipende dall’ avversario e dalle condizioni dei miei ragazzi. Il Brindisi ha delle qualità che possono metterci in difficoltà.

Agazzi è importantissimo ma chi lo sostituisce non lo fa rimpiangere. Può ricoprire più ruoli. Stare con i compagni e vivere l’ atmosfera della gara sarà per lui importante, anche se non ha il ritmo gara. Quindi sarà con noi già da domani.

Karic può ricoprire quei ruoli dove serve gamba e intensità. Quello della mezzala è comunque il suo ruolo. Può giocare in un centrocampo a due e fare anche il quinto come abbiamo già visto.

Credo sia necessario dare più minutaggio possibile ad alcuni calciatori, come Pinato, giusto per fare un esempio. Mi aspetto di più perché ha ampi margini di miglioramento.

L’ assenza dei tifosi sarà importante. Il Brindisi attua un calcio propositivo e sarà una gara diversa da quella col Taranto. Si sta iniziando a creare quella famosa alchimia che cerco.

Ciano è ancora presto per rischiarlo. Ciciretti può spostare gli equilibri e stiamo cercando di metterlo in campo quanto prima. Le prossime settimane daremo minutaggio a quanti più calciatori possibili.

Alfieri può ricoprire più ruoli e ha bisogno anche lui di minutaggio.

Domani, mi piacerebbe abbinare ad una vittoria anche una crescita da ogni punto di vista. Quest’ anno non vedo il Catanzaro della situazione, quindi, ogni gara avrà le sue difficoltà.

La stagione scorsa ha portato molti tifosi ad allontanarsi dalla squadra ma possiamo portare ancora più gente allo stadio. È un obiettivo importante e non secondario alla vittoria di un campionato. Non siamo i favoriti perché tanti calciatori di qualità sono fuori, come Ciano e Ciciretti. Gli approcci alle gare sono fondamentali. Molti sono abituati a giocare in altri palcoscenici ma è importante il lavoro settimanale. In questo campionato non si può giocare soltanto di fioretto, ma se saremo bravi a crescere sotto tanti aspetti, tra qualche settimana potremo definire l’obiettivo del Benevento.

È normale che i risultati aiutino a lavorare meglio.

Berra è eccezionale dal punto di vista difensivo ma sta migliorando anche da quello propulsivo.

Improta domani non ci sarà. Può ricoprire più ruoli e in futuro tornarmi sicuramente utile.

Ho stima della mia squadra e vedendo come i ragazzi lavorano in settimana possiamo fare molto meglio. Del mio lavoro non mi accontento mai. Sono fatto così. Non eravamo più abituati a vincere e questa sorta di blocco mentale possiamo togliercela solo attraverso il lavoro”.