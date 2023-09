LA PARTITA – Bologna-Napoli 0-0, reti bianche al Dall’Ara

Il Napoli non va oltre lo 0-0 al Dall’Ara contro il Bologna.

PRIMO TEMPO

Al 5’ gran lancio di Raspadori per Osimhen, che si inserisce in area ed effettua la conclusione, il portiere devia di poco e il pallone colpisce il palo. Poco dopo ci prova di nuovo il nigeriano con un colpo di testa, ma spedisce fuori. Azzurri molto propositivi in fase offensiva ma non riescono a trovare spazi tra la difesa del Bologna. Al 45’ l’arbitro assegna due minuti di recupero, il Napoli prova ancora con un tiro dalla distanza di Raspadori, ma il pallone termina alto. Al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 60’ conclusione di Kvaratskhelia, ma il tiro è centrale, ci arriva Skorupski. Al 71’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di mano, dal dischetto però sbaglia Osimhen che butta il pallone fuori. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero

IL TABELLINO

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch (10′ De Silvestri), Beukema, Lucumi (66′ Calafiori), Kristiansen; Ferguson, Aebisher, Freuler (82′ El Azzouzi); Ndoye (66′ Saelemaekers), Zirkzee, Karlsson (82′ Orsolini). All. Motta. A disposizione: Ravaglia, Gasperini, Moro, Bonifazi, Corazza, Lykogiannis, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (45′ Mario Rui); Anguissa, Lobotka (86′ Cajuste), Zielinski; Raspadori (67’Politano), Osimhen (86′ Simeone), Kvaratskhelia (76′ Elmas). All. Garcia. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Zerbin, Lindstrom, Zanoli, Gaetano

Mariano Potena