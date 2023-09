Bologna vs Napoli – L’attesa è finita, oggi scopriremo, finalmente, il brasiliano Natan, in campo dal primo minuto

Finalmente oggi pomeriggio potremo avere un saggio delle qualità del difensore brasiliano Natan, una scommessa degli osservatori azzurri, in primis di Maurizio Micheli, capo scouting della società partenopea. Il ventiduenne calciatore ex Brigantino, forzatamente, sarà impiegato, da Garcia, dal primo minuto al Dall’Ara di Bologna, a causa delle contemporanee assenze per infortunio di Rrahmani e Juan Jesus. Ovviamente non aspettiamoci che Natan possa emulare Kim, tuttavia il ragazzo, sicuramente, avrà delle qualità, altrimenti non sarebbe stato acquistato, Micheli non è un novellino e sa il fatto suo, per cui c’è da fidarsi ciecamente. Vediamolo, perciò all’opera per vedere di che pasta è fatto in questo debutto ufficiale da titolare, senza però dare giudizi affrettati.