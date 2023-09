ANTICIPI DI A DEL SABATO – Quinta giornata, cade la Juve ad opera del Sassuolo, il Milan torna al successo

Ecco i risultati degli anticipi del sabato di serie A, relativi al quinto turno di campionato:

Milan – Verona 1-0

Sassuolo – Juventus 4-2

Lazio -Monza 1-1

Dunque, primo k o stagionale dei bianconeri, a Reggio Emilia, in casa del Sassuolo in una partita caratterizzata da tre autogol, uno a favore della Juventus e ben due appannaggio degli emiliani, che tuttavia si sono imposti meritatamente. In definitiva una Juve suicida che, ora rischia di allontanarsi dall’Inter che oggi, dovrebbe avere vita facile ad Empoli. Torna al successo, seppur di misura il Milan che ha battuto il Verona , al Meazza, con una rete di Leao, infine ancora un risultato deludente per la Lazio che, all’Olimpico non è riuscita ad andare oltre il pareggio con il Monza. La domenica pallonara prevede le altre cinque gare rimanenti; si parte alle 12,30 con Empoli – Inter, quindi alle 15 Atalanta – Cagliari e Udinese – Fiorentina, poi alle 18 sarà la volta di Bologna – Napoli, infine in serata si giocherà Torino – Roma.