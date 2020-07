LE ALTRE DI A. Harakiri Lazio, la Juve scappa

Si sono disputati, ieri, i primi tre anticipi della trentesima giornata di serie A. Su tutti spicca il k o interno della Lazio, ad opera del Milan che ha sbancato l’Olimpico per 3 a 0. Grazie a questo inatteso risultato i bianconeri di Sarri allungano il distacco sui biancocelesti a + 7, scappando diritti verso il nono titolo consecutivo, a meno di sorprese dell’ultim’ora. La Juventus, nel pomeriggio, si era sbarazzata del Torino nel derby della Mole, travolgendo la squadra granata per 4 a 1. Da sottolineare il primo gol in Italia di Cristiano Ronaldo su calcio di punizione. Nell’altro anticipo del sabato successo pirotecnico del Sassuolo: i neroverdi De Zerbi, trascinati da un fantastico Boga, hanno battuto il Lecce, per 4 a 2, lanciandosi in piena zona Europa League. Intanto, in attesa della gara di stasera tra Napoli e Roma, i rossoneri hanno superato gli azzurri, in classifica, di un punto. Oggi sono in programma le restanti partite di questo turno, oltre al derby del sole, nelle zone alte sono in calendario Inter – Bologna e Cagliari – Atalanta. In coda invece scontro diretto tra Udinese e Genoa e tra Sampdoria e Spal.