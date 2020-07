Tifosi azzurri in disaccordo riguardo Ciro Immobile ed il suo desiderio di battere Higuain

Il record di 36 gol in serie A, stabilito a Napoli dall’argentino Gonzal Higuain è oggi a serio rischio. A caccia di tale record ed eventualmente anche di superarlo c’è l’attaccante di Torre Annunziata, tifosissimo del Napoli, Ciro Immobile, in forza alla Lazio, autore finora di 35 reti. Domani a Fuorigrotta, proprio nella città della sua squadra del cuore, Immobile tenterà con tutte le sue forze di spodestare l’ex idolo dei tifosi partenopei. A tal proposito, sui social i sostenitori azzurri si sono divisi in due fazioni: quella che tifa per l’attaccante napoletano e quella che auspica che il record detenuto dal campione sudamericano non venga superato. La tifoseria napoletana, sul web, si è veramente scatenata, tanti i post scritti pro e contro il goleador, compagno di squadra di Lorenzo Insigne in nazionale ed ai tempi del Pescara delle meraviglie di Zeman. Ecco alcuni post che troviamo su internet, in relazione al possibile record di Ciruzzo Immobile:

“Abbiamo un solo record a Napoli, quello di Higuain. Spero che Immobile non lo batta”; “Forza Ciro, tifiamo tutti per te”; “Quell’annata di Higuain è passata alla storia. Mi dispiacerebbe se Immobile battesse il suo record”; “Forza Immobile. Sei napoletano, spero che batti il record”del traditore. “